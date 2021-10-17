Шалимов: гол ЦСКА можно назвать случайным, Эджуке здорово попал

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал поражение в матче 11-го тура РПЛ с ЦСКА (0:1).
«Ситуация с пропущенным голом? Произошёл рикошет. Там был стык, рикошет, и мяч так удачно отскочил. Это не было разыграно. Конечно, у соперника были моменты, они их разыгрывали. Но этот гол можно назвать случайным, хотя Эджуке исполнил здорово. Мяч мог отскочить в любую другую сторону. Это была не передача, а именно рикошет. Игрок здорово попал.
Как мы планировали, так и сыграли. Планировали не атаковать двух центральных защитников, потому что они не обладают какой-то суперпередачей вперёд. Мы просто перекрывали зону, встречали соперника на своей половине поля. Мы играли без мяча, но достаточно уверенно. Напрягались на флангах, когда подключался Фернандес справа и Эджуке. Мы к этому готовились, поэтому проблем не было.
С такой командой, как ЦСКА, мы провели хорошую игру. Это команда, которая подавляет. Есть передачи, подборы, единоборства. Они не играют на мастерстве. У них ещё высокая самоотдача», — цитирует Шалимова «Матч ТВ».
- 17 октября 2021
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