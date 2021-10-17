«Ньюкасл» — «Тоттенхэм»: составы команд на матч 8-го тура английской Премьер-лиги

Стали известны стартовые составы «Ньюкасл Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур» на матч 8-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Сент Джеймс Парк – Спортс Директ Арена» в городе Ньюкасл-апон-Тайн. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн трансляцию матча «Ньюкасл» — «Тоттенхэм».



«Ньюкасл»: Дарлоу, Кларк, Ласселлс, Манкильо, Ритчи, Хэйден, Лонгстафф, Уиллок, Сент-Максимен, Жоэлинтон, Уилсон.



Запасные: Гиллеспи, Фернандес, Льюис, Шер, Фрейзер, Хендрик, Мёрфи, Шелви, Гейл.



«Тоттенхэм»: Льорис, Регилон, Ромеро, Эмерсон, Дайер, Скипп, Хёйбьерг, Хын Мин, Н’Домбеле, Моура, Кейн.



Запасные: Голлини, Дэвис, Санчес, Танганга, Алли, Ло Чельсо, Уинкс, Бергвейн, Хиль.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Андре Марринером. Помогать ему будут ассистенты Ричард Уэст и Скотт Леджер. Резервный рефери — Эндрю Мэдли.