«Ньюкасл» — «Тоттенхэм»: составы команд на матч 8-го тура английской Премьер-лиги

Стали известны стартовые составы «Ньюкасл Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур» на матч 8-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Сент Джеймс Парк – Спортс Директ Арена» в городе Ньюкасл-апон-Тайн. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн трансляцию матча «Ньюкасл» — «Тоттенхэм».
«Ньюкасл»: Дарлоу, Кларк, Ласселлс, Манкильо, Ритчи, Хэйден, Лонгстафф, Уиллок, Сент-Максимен, Жоэлинтон, Уилсон.
Запасные: Гиллеспи, Фернандес, Льюис, Шер, Фрейзер, Хендрик, Мёрфи, Шелви, Гейл.
«Тоттенхэм»: Льорис, Регилон, Ромеро, Эмерсон, Дайер, Скипп, Хёйбьерг, Хын Мин, Н’Домбеле, Моура, Кейн.
Запасные: Голлини, Дэвис, Санчес, Танганга, Алли, Ло Чельсо, Уинкс, Бергвейн, Хиль.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Андре Марринером. Помогать ему будут ассистенты Ричард Уэст и Скотт Леджер. Резервный рефери — Эндрю Мэдли.
- 17 октября 2021
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