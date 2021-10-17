Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Уфа». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дубль Сарвели принёс «Крыльям Советов» победу над «Нижним Новгородом»

Дубль Сарвели принёс «Крыльям Советов» победу над «Нижним Новгородом»
Комментарии

В матче 11-го тура РПЛ «Крылья Советов» переиграли «Нижний Новгород». Встреча проходила на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре и завершилась со счётом 2:0.

На 36-й минуте первый гол забил нападающий самарцев Владислав Сарвели. Антон Зиньковский убежал в быструю атаку по левому флангу, покатил мяч на Юрия Горшкова, который пробил с острого угла — голкипер зацепил мяч, но тот полетел во вратарскую, и Сарвели головой вколотил мяч в сетку с полуметра.

На 50-й минуте Сарвели оформил дубль. Владислав убежал по правому флангу в контратаке после передачи из глубины поля, сместился ближе к воротам и прекрасным ударом мимо голкипера отправил мяч практически в дальнюю девятку. На 83-й минуте нижегородская команда не реализовала пенальти.

«Крылья Советов» набрали 16 очков в 11 матчах и занимают восьмое место в таблице РПЛ. «Нижний Новгород» (14) — 10-й.

Россия - Премьер-Лига. 11-й тур
17 октября 2021, воскресенье. 16:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 0
Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Сарвели – 36'   2:0 Сарвели – 50'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021