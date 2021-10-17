Дубль Сарвели принёс «Крыльям Советов» победу над «Нижним Новгородом»

В матче 11-го тура РПЛ «Крылья Советов» переиграли «Нижний Новгород». Встреча проходила на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре и завершилась со счётом 2:0.
На 36-й минуте первый гол забил нападающий самарцев Владислав Сарвели. Антон Зиньковский убежал в быструю атаку по левому флангу, покатил мяч на Юрия Горшкова, который пробил с острого угла — голкипер зацепил мяч, но тот полетел во вратарскую, и Сарвели головой вколотил мяч в сетку с полуметра.
На 50-й минуте Сарвели оформил дубль. Владислав убежал по правому флангу в контратаке после передачи из глубины поля, сместился ближе к воротам и прекрасным ударом мимо голкипера отправил мяч практически в дальнюю девятку. На 83-й минуте нижегородская команда не реализовала пенальти.
«Крылья Советов» набрали 16 очков в 11 матчах и занимают восьмое место в таблице РПЛ. «Нижний Новгород» (14) — 10-й.
- 17 октября 2021
-
19:12
-
19:11
-
19:06
-
18:54
-
18:50
-
18:44
-
18:42
-
18:40
-
18:32
-
18:27
-
18:24
-
18:16
-
17:58
-
17:52
-
17:51
-
17:49
-
17:46
-
17:40
-
17:31
-
17:30
-
17:28
-
17:25
-
17:23
-
17:08
-
16:56
-
16:55
-
16:46
-
16:43
-
16:42
-
16:29
-
16:29
-
16:27
-
16:16
-
16:08
-
16:02