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«Локомотив» анонсировал матч с «Галатасараем» в стилистике «Игры в кальмара»

«Локомотив» анонсировал матч с «Галатасараем» в стилистике «Игры в кальмара»
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«Локомотив» на своём YouTube-канале опубликовал видеоанонс матча 3-го тура Лиги Европы с «Галатасараем», выполненный в стилистике сериала «Игра в кальмара».

Матч «Локомотив» — «Галатасарай» состоится 21 октября. Ранее Роспотребнадзор уведомил «Локомотив», что на домашний матч 3-го тура Лиги Европы УЕФА с «Галатасараем» может быть допущено не более 30% от расчётной вместимости трибун. Проход на стадион по билетам будет доступен только при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию или перенесённое в течение последних 6 месяцев заболевание.

«Локомотив» в стартовой встрече турнира сыграл вничью с «Марселем», матч завершился со счётом 1:1. Во второй игре железнодорожники проиграли «Лацио» (0:2). «Галатасарай» обыграл «Лацио» (1:0) и сыграл вничью с «Марселем» (0:0).

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