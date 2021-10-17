«Локомотив» анонсировал матч с «Галатасараем» в стилистике «Игры в кальмара»

«Локомотив» на своём YouTube-канале опубликовал видеоанонс матча 3-го тура Лиги Европы с «Галатасараем», выполненный в стилистике сериала «Игра в кальмара».
Матч «Локомотив» — «Галатасарай» состоится 21 октября. Ранее Роспотребнадзор уведомил «Локомотив», что на домашний матч 3-го тура Лиги Европы УЕФА с «Галатасараем» может быть допущено не более 30% от расчётной вместимости трибун. Проход на стадион по билетам будет доступен только при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию или перенесённое в течение последних 6 месяцев заболевание.
«Локомотив» в стартовой встрече турнира сыграл вничью с «Марселем», матч завершился со счётом 1:1. Во второй игре железнодорожники проиграли «Лацио» (0:2). «Галатасарай» обыграл «Лацио» (1:0) и сыграл вничью с «Марселем» (0:0).
- 17 октября 2021
-
19:12
-
19:11
-
19:06
-
18:54
-
18:50
-
18:44
-
18:42
-
18:40
-
18:32
-
18:27
-
18:24
-
18:16
-
17:58
-
17:52
-
17:51
-
17:49
-
17:46
-
17:40
-
17:31
-
17:30
-
17:28
-
17:25
-
17:23
-
17:08
-
16:56
-
16:55
-
16:46
-
16:43
-
16:42
-
16:29
-
16:29
-
16:27
-
16:16
-
16:08
-
16:02