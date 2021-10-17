Терюшков: Глушаков ещё сыграет за сборную. Он может быть её капитаном

Министр спорта Московской области Роман Терюшков поделился впечатлениями от матча 11-го тура «Химки» — «Ахмат» (2:0).

«Игра хорошая. Выиграли, это был прямой конкурент. Играли за шесть очков, нам нужна была победа. Сейчас у нас цель быть в десятке. Впереди тяжёлый матч с «Динамо», потом «Урал». Отрыв небольшой, надо брать свои очки. С «Локомотивом» вот не дожали. Глушакова решили поберечь. Расстроились, что он не сыграл за сборную. Это была его мечта. Но сейчас восстановится и ещё сыграет. Думаю, он может вывести сборную с капитанской повязкой. Состав у команды молодой», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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