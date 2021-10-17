Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Уфа». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Терюшков: Глушаков ещё сыграет за сборную. Он может быть её капитаном

Терюшков: Глушаков ещё сыграет за сборную. Он может быть её капитаном
Комментарии

Министр спорта Московской области Роман Терюшков поделился впечатлениями от матча 11-го тура «Химки» — «Ахмат» (2:0).

«Игра хорошая. Выиграли, это был прямой конкурент. Играли за шесть очков, нам нужна была победа. Сейчас у нас цель быть в десятке. Впереди тяжёлый матч с «Динамо», потом «Урал». Отрыв небольшой, надо брать свои очки. С «Локомотивом» вот не дожали. Глушакова решили поберечь. Расстроились, что он не сыграл за сборную. Это была его мечта. Но сейчас восстановится и ещё сыграет. Думаю, он может вывести сборную с капитанской повязкой. Состав у команды молодой», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Самые красивые фотографии РПЛ — в нашем «инстаграме»! Подписывайся и наслаждайся.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021