«Севилья» обыграла на выезде «Сельту» и поднялась на третье место в испанской Примере
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Сегодня, 17 октября, на стадионе «Балаидос» в Виго в рамках 9-го тура испанской Примеры «Сельта» принимала «Севилью». Гости одержали победу со счётом 1:0.
Единственный гол в матче был забит в начале второго тайма. На 54-й минуте встречи нападающий «Севильи» Рафаэль Мир нанёс результативный удар, который принёс его команде победу.
Нападающий «Севильи» Рафаэль Мир забивает гол в ворота «Сельты»:
«Севилья» набрала 17 очков в 8 матчах испанской Примеры и располагается на 3-м месте в турнирной таблице. «Сельта» (7) — на 16-м месте в таблице.
В 10-м туре чемпионата Испании «Севилья» примет дома «Леванте», а «Сельта» сыграет на выезде с «Хетафе». Первый матч состоится 24 октября, а второй — 25 октября.
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