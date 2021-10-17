«Севилья» обыграла на выезде «Сельту» и поднялась на третье место в испанской Примере

Сегодня, 17 октября, на стадионе «Балаидос» в Виго в рамках 9-го тура испанской Примеры «Сельта» принимала «Севилью». Гости одержали победу со счётом 1:0.



Единственный гол в матче был забит в начале второго тайма. На 54-й минуте встречи нападающий «Севильи» Рафаэль Мир нанёс результативный удар, который принёс его команде победу.

Нападающий «Севильи» Рафаэль Мир забивает гол в ворота «Сельты»:

«Севилья» набрала 17 очков в 8 матчах испанской Примеры и располагается на 3-м месте в турнирной таблице. «Сельта» (7) — на 16-м месте в таблице.



В 10-м туре чемпионата Испании «Севилья» примет дома «Леванте», а «Сельта» сыграет на выезде с «Хетафе». Первый матч состоится 24 октября, а второй — 25 октября.