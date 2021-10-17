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«Севилья» обыграла на выезде «Сельту» и поднялась на третье место в испанской Примере

«Севилья» обыграла на выезде «Сельту» и поднялась на третье место в испанской Примере
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Сегодня, 17 октября, на стадионе «Балаидос» в Виго в рамках 9-го тура испанской Примеры «Сельта» принимала «Севилью». Гости одержали победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит в начале второго тайма. На 54-й минуте встречи нападающий «Севильи» Рафаэль Мир нанёс результативный удар, который принёс его команде победу.

Нападающий «Севильи» Рафаэль Мир забивает гол в ворота «Сельты»:

«Севилья» набрала 17 очков в 8 матчах испанской Примеры и располагается на 3-м месте в турнирной таблице. «Сельта» (7) — на 16-м месте в таблице.

В 10-м туре чемпионата Испании «Севилья» примет дома «Леванте», а «Сельта» сыграет на выезде с «Хетафе». Первый матч состоится 24 октября, а второй — 25 октября.

Испания - Примера. 9-й тур
17 октября 2021, воскресенье. 17:15 МСК
Сельта
Виго
Окончен
0 : 1
Севилья
Севилья
0:1 Мир – 54'
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