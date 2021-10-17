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Полярус надевал флажок, Мирзов ругался с судьей, Глушаков наблюдал. Фото победы «Химок»

Полярус надевал флажок, Мирзов ругался с судьей, Глушаков наблюдал. Фото победы «Химок»
«Химки» — «Ахмат»
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17 сентября в Подмосковье на стадионе «Арена Химки» в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» одержали победу над «Ахматом». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Игоря Черевченко.

Встреча команд завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Хозяева вышли вперёд уже на 12-й минуте, отличился Илья Кухарчук, которому ассистировал Александр Трошечкин. А на 90-й минуте точку в матче поставил Александр Долгов.

«Химки» набрали 11 очков и поднялись на 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат», набрав 12 очков, занимает 11-е место.

В следующем туре «Химки» сыграют с московским «Динамо», а «Ахмат» встретится с «Уралом».

Лучшие кадры с матча «Химки» — «Ахмат» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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