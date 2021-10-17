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Гол Крыховяка с пенальти спас «Краснодар» от проигрыша «Уфе»

Гол Крыховяка с пенальти спас «Краснодар» от проигрыша «Уфе»
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В матче 11-го тура РПЛ «Краснодар» на одноимённом стадионе принимал «Уфу». Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 9-й минуте первый гол в матче забил форвард «Уфы» Гамид Агаларов, который отличился с передачи Вячеслава Кротова. На 29-й минуте Агаларов получил травму и был вынужден покинуть поле. Нападающего унесли на носилках. В результате его заменил Остон Урунов.

На 81-й минуте защитнику уфимцев Бояну Йокичу мяч попал в руку, эпизод случился в штрафной «Уфы». VAR бригада изучила момент, после чего был назначен пенальти. 11-метровый реализовал полузащитник краснодарцев Гжегож Крыховяк.

«Краснодар» в 11 матчах набрал 18 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» (9) — на последнем, 16-м месте.

Россия - Премьер-Лига. 11-й тур
17 октября 2021, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 1
Уфа
Уфа
0:1 Агаларов – 9'   1:1 Крыховяк – 84' (пен)
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