Гол Крыховяка с пенальти спас «Краснодар» от проигрыша «Уфе»

В матче 11-го тура РПЛ «Краснодар» на одноимённом стадионе принимал «Уфу». Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 9-й минуте первый гол в матче забил форвард «Уфы» Гамид Агаларов, который отличился с передачи Вячеслава Кротова. На 29-й минуте Агаларов получил травму и был вынужден покинуть поле. Нападающего унесли на носилках. В результате его заменил Остон Урунов.



На 81-й минуте защитнику уфимцев Бояну Йокичу мяч попал в руку, эпизод случился в штрафной «Уфы». VAR бригада изучила момент, после чего был назначен пенальти. 11-метровый реализовал полузащитник краснодарцев Гжегож Крыховяк.

«Краснодар» в 11 матчах набрал 18 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» (9) — на последнем, 16-м месте.