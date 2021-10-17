«Наполи» дожал «Торино» и вернулся на 1-е место в турнирной таблице Серии А

В Неаполе завершился матч 8-го тура Серии А. «Наполи» принимал «Торино».

Встреча, проходившая на стадионе «Диего Армандо Марадона», закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 81-й минуте забил Виктор Осимхен.



Неаполитанцы могли открыть счёт ещё в середине первого тайма, но Лоренцо Инсинье не реализовал пенальти.



«Наполи» набрал 24 очка и вновь вышел на 1-е место в турнирной таблице Серии А. 2-е место занимает «Милан», набравший 22 очка. Далее располагается «Интер» (17). «Торино», набрав восемь очков, находится на 12-м месте.



В следующем туре «Наполи» сыграет в гостях с «Ромой», а «Торино» будет принимать «Дженоа».