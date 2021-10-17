«Наполи» дожал «Торино» и вернулся на 1-е место в турнирной таблице Серии А
Поделиться
В Неаполе завершился матч 8-го тура Серии А. «Наполи» принимал «Торино».
Встреча, проходившая на стадионе «Диего Армандо Марадона», закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 81-й минуте забил Виктор Осимхен.
Неаполитанцы могли открыть счёт ещё в середине первого тайма, но Лоренцо Инсинье не реализовал пенальти.
«Наполи» набрал 24 очка и вновь вышел на 1-е место в турнирной таблице Серии А. 2-е место занимает «Милан», набравший 22 очка. Далее располагается «Интер» (17). «Торино», набрав восемь очков, находится на 12-м месте.
В следующем туре «Наполи» сыграет в гостях с «Ромой», а «Торино» будет принимать «Дженоа».
Комментарии
- 17 октября 2021
-
22:25
-
22:16
-
22:12
-
22:08
-
22:04
-
21:59
-
21:57
-
21:55
-
21:50
-
21:46
-
21:46
-
21:27
-
21:13
-
21:07
-
21:01
-
20:57
-
20:47
-
20:44
-
20:41
-
20:38
-
20:19
-
20:18
-
20:12
-
20:01
-
19:53
-
19:49
-
19:45
-
19:42
-
19:34
-
19:33
-
19:27
-
19:12
-
19:11
-
19:06
-
18:54
Партнерский контент