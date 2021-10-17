«Барселона» дома обыграла «Валенсию», Депай забил гол и отдал результативную передачу

Сегодня, 17 октября, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне в рамках 9-го тура испанской Примеры «Барселона» принимала «Валенсию». Хозяева одержали победу со счётом 3:1.



Первый мяч в матче был забит на 5-й минуте встречи. Защитник «Валенсии» Хосе Луис Гайя дальним ударом вывел свою команду вперёд.

Гол Гайя в ворота «Барселоны»:

Однако уже на 13-й минуте встречи нападающий «Барселоны» Ансу Фати сравнял счёт. Ему ассистировал Мемфис Депай.

Фати забивает ответный мяч:

На 40-й минуте матча арбитр Хесус Хиль Мансано поставил пенальти в ворота «Валенсии». Одиннадцатиметровый удар реализовал Мемфис Депай.

Гол Депая с пенальти:

За пять минут до окончания основного времени гол забил Филиппе Коутиньо, результативную передачу на бразильца отдал Серджино Дест.

Коутиньо забивает третий мяч «Барселоны» в ворота «Валенсии»:

Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Хесус Хиль Мансано. Ему помогали ассистенты Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас. Резервный арбитр – Абрахам Домингес Сервантес.



«Барселона» набрала 15 очков в 8 матчах испанской Примеры и находится на 7-м месте в турнирной таблице. «Валенсия» (12) – на 9-м месте в таблице.

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