Моуринью: не буду говорить об арбитре в матче с «Ювентусом», оставлю это экспертам

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью после матча восьмого тура чемпионата Италии с туринским «Ювентусом» (0:1) заявил, что не хочет обсуждать работу главного арбитра Даниэле Орсато.

«Я не буду говорить об арбитре. Оставлю это экспертам, пусть они судят об этом. Оскорбления болельщиков? Может быть. За пределами стадиона меня просят о фотографиях и автографах. На стадионе – другое дело. Приятно, что вернулся настоящий футбол с болельщиками на трибунах». – цитирует Моуринью в своем аккаунте в «Твиттере» итальянский журналист Ромео Агрести.

Единственный мяч в игре забил итальянский форвард Мойзе Кин. У «Ромы» на 44-й минуте пенальти не реализовал Жордан Верету, с его ударом справился Войцех Щенсны.

После восьми матчей «Рома» с 15 очками занимает четвёртое место в чемпионате Италии, а «Ювентус» с 14 очками располагается на седьмой строчке в турнирной таблице.