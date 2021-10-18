Непонятное решение судьи спасло «Ювентус». Опытный Орсато забыл правила?

«Ювентусу» перед матчем с «Зенитом» в Лиге чемпионов достался непростой соперник в Серии А. В Турин приехала «Рома» Жозе Моуринью. Было действительно нелегко, но победе неожиданно посодействовал судья.

«Ювентус» быстро повёл в счёте, причём сделал это довольно курьёзно. После подачи Родриго Бентанкур выиграл верх и пробил головой. В полёте мяч коснулся головы Мойзе Кина и отправился в сетку. Кин бурно отпраздновал, возможно, даже не догадываясь, что 90 процентов гола организовал не он, а Бентанкур.

А в концовке первого тайма «Рома» должна была отыгрываться. Вернее, она это и сделала. Но случилось необъяснимое. Тэмми Абрахам вошёл в штрафную площадь и накрутил нескольких соперников. Мяч отскочил к Генриху Мхитаряну, тот перебросил вратаря Войцеха Щенсны и упал после контакта, а затем всё тот же Абрахам замкнул в пустые ворота. Гол? Нет! Опытный судья Даниэле Орсато зачем-то поспешил, свистнув фол на Мхитаряне до удара Абрахама. Тот уникальный случай, когда футболисты не рады, что в их пользу назначили пенальти.



Ошибка Орсато осталась бы практически не замеченной, но события пошли по худшему для него сценарию. Бить собрался Абрахам, однако мяч забрал Жордан Верету — пенальтист «Ромы». Англичанин не стал упираться. И Верету не забил! Щенсны угадал направление удара и потащил. Поразительно, но это первый пенальти Верету в составе «Ромы», который он не реализовал. Предыдущие 13 ударов пришлись в цель, а тут не повезло. И ведь если бы не судья, то и бить бы не пришлось.

В перерыве игрок «Ромы» Бриан Кристанте решил поговорить с Орсато в подтрибунном помещении. Второй подробно объяснился: «Голкипер выходит из ворот. «Фол, пенальти!», «Нет, офсайд!» Я даю свисток, и мяч залетает в сетку. А если бы я не свистнул? В случае с пенальти никогда не дают доигрывать эпизод, вы чего? А теперь вы обвиняете меня в том, что я назначил пенальти в вашу пользу. Ладно вам!»

Всё бы ничего, но, кажется, Орсато забыл правила. В регламенте написано, что судье не нужно давать доигрывать эпизод, если случился серьёзный фол, агрессивное поведение или нарушение правил, за которое футболист должен получить вторую жёлтую карточку и покинуть поле. Явный голевой момент — исключение.



Своего опытный «Ювентус» уже не упустил и выиграл — 1:0. Для туринцев победа над «Ромой» (пятая подряд в Серии А и Лиге чемпионов) важна со всех точек зрения. Команда неудачно начала сезон, но в последних матчах набрала форму и стала выигрывать. «Юве» несётся вверх по таблице Серии А, зона еврокубков уже совсем рядом. Немного страшно за «Зенит», который как раз проиграл дважды подряд.

Кстати, было и ещё одно неожиданное событие — появление в заявке «Ювентуса» (а затем и на поле) Альваро Мораты. Возвращения испанца после мышечной травмы ждали к матчу с «Интером» в следующие выходные. Однако Мората восстановился раньше и, видимо, сможет сыграть с «Зенитом». Зато в Санкт-Петербург 20 октября не приедет Пауло Дибала.