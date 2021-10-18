Лондонский «Арсенал» нацелился на Гарета Бэйла

Форвард мадридского «Реала» Гарет Бэйл может вернуться в чемпионат Англии. Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, 32-летний нападающий интересен лондонскому «Арсеналу». Английский клуб готовит предложение игроку в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Бэйл провёл три матча за «Реал», в которых забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 10 млн.

Бэйл перешёл в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2013 году за € 101 млн. В 2020-м валлиец вернулся в английский клуб на правах аренды. В прошедшем сезоне форвард провёл 20 матчей в английской Премьер-лиге, забил 11 голов и отдал две результативные передачи. Также на его счету три гола и одна результативная передача в 10 играх в Лиге Европы.