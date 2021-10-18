Лукас Эрнандес отправится в тюрьму до 28 октября, если суд не примет его апелляцию

Защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Лукас Эрнандес, приговорённый к шестимесячному тюремному заключению, отправится в тюрьму до 28 октября, если его апелляция будет отклонена, сообщает Le Parisien.
Футболист, осуждённый за нарушение запрета приближаться к своей нынешней жене Амелии де ла Оса Лоренте, сегодня, 18 октября, добровольно явился за извещением о тюремном заключении. Если его апелляция не будет удовлетворена вовремя, у Эрнандеса есть 10 дней для того, чтобы самостоятельно прибыть в тюрьму.
В 2017 году, будучи игроком «Атлетико», Лукас избил де ла Оса Лоренте, которая на тот момент была его девушкой. Местный суд рассмотрел соответствующее дело о домашнем насилии и вынес приговор — 31 день общественных работ и запрет на приближение к девушке ближе 500 метров. Позже пара воссоединилась, и в том же, 2017 году, состоялась их свадьба. Тем не менее запрет Лукаса на приближение к Амелии сохранился, а этим летом он провёл с ней совместный отпуск. Суд счёт это нарушением запрета и вынес приговор — шесть месяцев тюрьмы. Рассмотрение апелляции состоится 19 октября.
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