«Милан» намерен подписать защитника «Марселя»

Защитник «Марселя» Бубакар Камара может продолжить карьеру в итальянской Серии А. В услугах 21-летнего француза заинтересован «Милан», информирует Calcio Mercato.
По сведениям источника, «Милан» следит за игроком на протяжении нескольких последних лет. Сейчас руководство итальянского клуба уверено в желании подписать игрока, поэтому готовит официальное предложение по нему. Переход Камара в стан россонери может состояться летом 2022 года.
«Милан» рассматривает полузащитника «Марселя» как возможную замену Франку Кессье, который близок к уходу из клуба.
Напомним, Камара является воспитанником «Марселя», а за главную команду провансальцев выступает с 2016 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 8 матчах французской Лиги 1 и отметился одним голом.
- 18 октября 2021
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