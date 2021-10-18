Футбольный квиз «Чемпионата» 25 октября — зарядим энергией на всю неделю
Поделиться
Уже в понедельник состоится новая игра в рамках проекта «Чемпионат Brainboy». Игра состоит из семи разноформатных раундов на логику, эрудицию, интуицию и чувство юмора. Приготовьтесь к вопросам разного уровня сложности. Редакторы подготовили для участников множество вопросов на знание актуальной футбольной повестки, поэтому советуем изучить «Чемпионат» накануне игры. Победители, призёры и просто везунчики получат крутые подарки из рук ведущего Данилы Махалина.
Зарядись футбольной атмосферой в вечер понедельника – регистрируйся на квиз! Игра пройдёт 25 октября в Москве в Hard Rock Café на Старом Арбате (метро Смоленская). Стартовый свисток — в 20:00 мск.
Подключайтесь!
Комментарии
- 18 октября 2021
-
21:15
-
21:08
-
21:06
-
21:00
-
20:39
-
20:38
-
20:34
-
20:32
-
20:24
-
20:16
-
20:08
-
19:56
-
19:56
-
19:50
-
19:49
-
19:31
-
19:29
-
19:14
-
19:06
-
18:55
-
18:55
-
18:53
-
18:45
-
18:40
-
18:32
-
18:29
-
18:17
-
18:09
-
18:06
-
17:57
-
17:53
-
17:44
-
17:29
-
17:24
-
17:14
Партнерский контент