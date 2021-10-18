Судья Федотов — о матче «Зенита»: во втором тайме Кукуян свистел в одну сторону

Футбольный арбитр Игорь Федотов оценил судейство Павла Кукуяна на матче 11-го тура РПЛ «Арсенал» — «Зенит» (2:1).

«По первому тайму к Кукуяну у меня вопросов нет. А во втором он начал шоу. На 50-й минуте не показал Чистякову жёлтую карточку, когда он держал за футболку Кангву. Кукуян не просто карточку не показал, но и вовсе решил игру продолжить. Странно, что чем ближе к концовке матча, тем больше было свистков в пользу «Зенита». Свистки были в одну сторону – на игроках «Зенита» не давал никакой фол, а когда был фол в обратную сторону – карточку за разговоры получил игрок «Арсенала». У меня к Кукуяну главный вопрос – кто дал ему эмблему FIFA? В этом матче он играл во что-то своё. Не может человек идеально отработать первый тайм, а во втором устраивать цирк. Но оценка у него 8,3, так как серьёзных нарушений не было», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.