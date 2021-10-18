Судья Федотов — о матче «Зенита»: во втором тайме Кукуян свистел в одну сторону

Футбольный арбитр Игорь Федотов оценил судейство Павла Кукуяна на матче 11-го тура РПЛ «Арсенал» — «Зенит» (2:1).
«По первому тайму к Кукуяну у меня вопросов нет. А во втором он начал шоу. На 50-й минуте не показал Чистякову жёлтую карточку, когда он держал за футболку Кангву. Кукуян не просто карточку не показал, но и вовсе решил игру продолжить. Странно, что чем ближе к концовке матча, тем больше было свистков в пользу «Зенита». Свистки были в одну сторону – на игроках «Зенита» не давал никакой фол, а когда был фол в обратную сторону – карточку за разговоры получил игрок «Арсенала». У меня к Кукуяну главный вопрос – кто дал ему эмблему FIFA? В этом матче он играл во что-то своё. Не может человек идеально отработать первый тайм, а во втором устраивать цирк. Но оценка у него 8,3, так как серьёзных нарушений не было», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 18 октября 2021
-
22:36
-
22:31
-
22:21
-
22:10
-
22:10
-
22:04
-
22:02
-
21:53
-
21:50
-
21:32
-
21:25
-
21:23
-
21:21
-
21:15
-
21:08
-
21:06
-
21:00
-
20:39
-
20:38
-
20:34
-
20:32
-
20:24
-
20:16
-
20:08
-
19:56
-
19:56
-
19:50
-
19:49
-
19:31
-
19:29
-
19:14
-
19:06
-
18:55
-
18:55
-
18:53