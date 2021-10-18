«Арбитры на VAR боятся участи Казарцева». Федотов — о попадании мяча в руку Зайнутдинова

Футбольный судья Игорь Федотов прокомментировал работу Артёма Любимова на матче 11-го тура РПЛ «Урал» — ЦСКА (0:1). Рефери не назначил пенальти в ворота гостей после игры рукой Бактиера Зайнутдинова в своей штрафной.
«Президент «Урала» назвал судейство «беспределом», но я бы сказал, что на матче работал судья, который не должен судить в РПЛ. У него просто нет нужной квалификации. Он максимум должен судить в ФНЛ, человек просто не умеет разбираться в эпизодах.
На второй минуте Егорычев хватал Ахметова за лицо рукой – почему-то нет жёлтой. На 25-й минуте – Кулакова поймали на бедро, но реакции от арбитра никакой. 27-я минута, игрок «Урала» убегал в опасную атаку, ему подбили ногу и хватали за руку – жёлтой тоже нет, а надо было показывать за срыв перспективной атаки. На 41-й должен был показывать карточку Мухину за наступ на голеностоп – но Любимов даже фол не зафиксировал. И, наконец, на 46-й минуте, несмотря на ужасные повторы, Бикфалви попал Облякову по голове. Там можно и о красной подумать, если бы были хорошие повторы, но судья даже жёлтую не показал. Как такое возможно?
Что касается момента с рукой Зайнутдинова в штрафной ЦСКА, то моё мнение – это не явная и очевидная ошибка. Просто теперь арбитры на VAR боятся участи Казарцева, поэтому зовут тех, кто работает в поле. Сам момент – не фол. По новым правилам всё верно – рука в естественном положении, внизу, игрок даже пытался её убрать. Оценка 8,0", — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 18 октября 2021
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