«Динамо» должно было играть со «Спартаком» вдевятером». Разбор судейства 11-го тура РПЛ

11-й тур РПЛ стал одним из самых богатых на судейские скандалы. В Екатеринбурге недовольными остались представители «Урала» – президент клуба Григорий Иванов назвал работу судьи «беспределом» – всё из-за попадания мяча в руку Зайнутдинову в штрафной ЦСКА. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин, несмотря на победу «Арсенала» над «Зенитом», призывал посмотреть повторы судейских решений, а гендиректор «Уфы» после матча с «Краснодаром» вообще заявил, что запутался в трактовках игры рукой. Специально для «Чемпионата» работу судей в каждом матче тура разобрал арбитр Игорь Федотов.

«Арсенал» — «Зенит» — 2:1

По первому тайму к Кукуяну у меня вопросов нет. А во втором он начал шоу. На 50-й минуте не показал Чистякову жёлтую карточку, когда тот держал за футболку Кангва. Кукуян не просто карточку не показал, но и вовсе решил игру продолжить. Странно, что, чем ближе к концовке матча, тем больше было свистков в пользу «Зенита». Они были в одну сторону – на игроках «Зенита» давал «никакие» фолы, а когда был фол в обратную сторону – карточку за разговоры получил игрок «Арсенала». У меня к Кукуяну главный вопрос – кто дал ему эмблему ФИФА? В этом матче он играл во что-то своё. Не может человек идеально отработать первый тайм, а во втором устраивать цирк.

Важно, что Кукуян обязан был вести отчёт дополнительного времени с 92-й минуты, а не с 90-й. Там были заминки, замена, поэтому должны были сыграть 96 минут. Если бы «Зенит» подал протест, то на следующий день должны были бы доиграть эти несчастные пару минут». Но оценка у него – 8,3, так как серьёзных нарушений не было.

«Рубин» — «Локомотив» — 2:2

На пятой минуте Левников ошибочно засчитал гол. Хорошо, что вмешался VAR – игрок хозяев действительно подбивал ногу соперника. Также Левников ошибочно наказал Тальби жёлтой карточкой на 39-й минуте – игрок «Рубина» играл в мяч, надо было просто назначать аут. Оценка у Левникова – 7,8.

«Спартак» — «Динамо» — 2:2

Карасёв полностью провалил это дерби. Ему поют дифирамбы, сглаживают его ошибки – это же Карасёв, он работает в Европе. Но только его отношение к РПЛ просто наплевательское. В Европе он себя двигает, а здесь словно говорит: «Вы сами разбирайтесь как хотите». Он показал вторую жёлтую за удар локтем в голову Бонуччи, но в дерби за такое же нарушение Ломовицкому — не показал. Как так можно? Но обо всём по порядку.

На девятой минуте не показал карточку Скопинцеву, который влетел коленом в Ларссона. На 26-й минуте – надо было показывать жёлтую Кофрие, он хватал Скопинцева. На 34-й минуте зачем-то свистнул фол на Джикии, хотя игрок «Спартака» подхватил мяч, был выход три на три – своим свистком атаку «Спартака» он сорвал. Так судья третьего дивизиона не делает!

Отдельно про потасовку – Карасёв включил артиста. Все считают, что он разрулил эпизод. Но вместо того, чтобы сломя голову лететь к месту фола Захаряна на Кофрие, он шёл туда пешком. И он прекрасно знал, что там стоят эмоциональные Джикия и Жиго, но решил, что бежать – это не для него. После стычки было очевидно, что из спартаковцев карточку ещё нужно было показывать Соболеву и Максименко, который почему-то прибежал к месту событий. Куда ты бежишь?! А в «Динамо» получилось ещё круче: Фомин, имея жёлтую карточку, полез на шею к Джикии. Это что, не вторая жёлтая? Почему Н’Жье, у которого тоже была жёлтая, ничего не получил за свою рукопашную против Соболева? Лещук и Игбун тоже заслужили удаления, как и пара человек из тренерского штаба «Спартака». И получаем, что после первого тайма «Динамо» должно было играть вдевятером! Но все считают Карасёва красавцем, ведь он якобы не стал портить игру. Про правила Сергей в этот момент решил забыть, а ситуацию пришлось разруливать Безбородову.

Во втором тайме карточку заслужил Соболев – он в падении попал Евгеньеву по голове. Плюс Ломовицкий локтем въехал сопернику на 88-й минуте – это тоже должна была быть карточка.

Карасёв плевал на матчи РПЛ с высокой колокольни, ведь ему за такие ошибки ничего не сделают. Его оценка – 8,0, это если считать по карточкам. А если приписывать сюда и удаления – то оценки просто нет. Полный провал.

«Сочи» — «Ростов» — 3:2

Кукуляк провёл хороший матч, кроме одного момента – на 25-й минуте Осипенко выставил руку в сторону, мяч в неё попал – это нарушение правил, так как рука была в неестественном положении. Вмешался VAR, 11-метровый назначен по делу. Оценка – 7,9.

«Краснодар» — «Уфа» — 1:1

На 22-й минуте Сухой не показал жёлтую карточку Кайо, который грубо сыграл против Агаларова. На 62-й минуте – ошибочно наказал жёлтой Сорокина, рука у него была прижата к груди. Что касается момента с 11-метровым ударом на 81-й минуте, то там было движение защитника «Уфы» рукой к мячу. Сухой эпизод видеть не мог, а VAR подтвердил, что рука была в стороне, было движение рукой к мячу.

Для меня очевидно, что Сухой не успевал за быстрой игрой «Краснодара» и «Уфы». Отсюда и непоказ жёлтой карточки на 89-й минуте за наступ. Он видел нарушения, но не понимал, что с ними делать. Оценка – 7,6.

«Урал» — ЦСКА — 0:1

Президент «Урала» назвал судейство «беспределом», но я бы сказал, что на матче работал судья, который не должен работать в РПЛ. У него просто нет нужной квалификации. Он максимум должен судить в ФНЛ, человек просто не умеет разбираться в эпизодах.



На второй минуте Егорычев хватал Ахметова за лицо рукой – почему-то нет жёлтой. На 25-й минуте – Кулакова поймали на бедро, но реакции от арбитра никакой. 27-я минута, игрок «Урала» убегал в опасную атаку, ему подбили ногу и хватали за руку – жёлтой тоже нет, а надо было показывать за срыв перспективной атаки. На 41-й минуте должен был показывать карточку Мухину за наступ на голеностоп – но Любимов даже фол не зафиксировал. И, наконец, на 46-й минуте, несмотря на ужасные повторы, Бикфалви попал Облякову по голове. Там можно и о красной подумать, если бы были хорошие повторы, но судья даже жёлтую не показал. Как такое возможно?

Что касается момента с рукой Зайнутдинова в штрафной ЦСКА, то моё мнение – это не явная и очевидная ошибка. Просто теперь арбитры на VAR боятся участи Казарцева, поэтому зовут тех, кто работает в поле. Сам момент – не фол. По новым правилам всё верно – рука в естественном положении, внизу, игрок даже пытался её убрать. Оценка – 8,0.

«Химки» — «Ахмат» — 2:0

Шадыханов отработал спокойно. Команды играли в футбол, а он просто не мешал. Оценка – 8,4.

«Крылья Советов» — «Нижний Новгород» — 2:0

Матч прошёл спокойно, но на 81-й минуте арбитр назначил штрафной в пользу гостей. Вмешался VAR, а на повторе видно – защитник пробил по ноге соперника. Эпизод курьёзный, но это фол. Амелин посмотрел и назначил 11-метровый. Оценка – 7,9.