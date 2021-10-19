Нагельсман: я боготворил Терри, он был для меня идеалом

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман рассказал о футболисте, который повлиял на него.
«Для меня идеалом был Джон Терри. Я боготворил его. Это было настоящие безумие. Когда я был юным игроком, мы с моим другом Кристианом Трешем дали друг другу прозвища. Я называл его Патриком в честь Патрика Виейры, потому что он тоже играл под 6-м номером, а он называл меня Джонни в честь Терри.
В те дни Терри был одним из лучших центральных защитников мира. Думаю, в одном из сезонов он не проиграл ни одного единоборства. Он был храбрым футболистом с головой на плечах. Я неплохо управлялся с ногами, но больше получалось думать, и видел некоторое сходство с Терри, поэтому он стал для меня своеобразным образцом для подражания», — приводит слова Нагельсмана The Times.
- 19 октября 2021
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