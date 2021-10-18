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Нагельсман прокомментировал разгромную победу «Баварии» в матче с «Байером»

Нагельсман прокомментировал разгромную победу «Баварии» в матче с «Байером»
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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал результат матча 8-го тура немецкой Бундеслиги с «Байером» (5:1).

«Первый тайм был впечатляющим. Даже до того, как мы открыли счёт, мы могли отличиться уже дважды или трижды. У нас было невероятное количество опасных моментов и очень чёткое построение при контроле мяча. У «Байера» было очень мало подходов к нашим воротам в первом тайме. При контратаках у нас оставалось немало игроков в защите, что давало нам хорошие шансы забить шестой, седьмой и даже восьмой гол. Это было очень, очень сильно.

В перерыве было ясно, как пойдёт игра дальше, когда ты ведёшь 5:0 ещё до перерыва. Тем не менее, у нас был хороший контроль мяча и несколько моментов. Но подходов к воротам было мало, мячом больше владел «Байер». Несмотря на это, игра получилась хорошей", — приводит слова Нагельсмана пресс-служба «Баварии».

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