Нагельсман прокомментировал разгромную победу «Баварии» в матче с «Байером»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал результат матча 8-го тура немецкой Бундеслиги с «Байером» (5:1).
«Первый тайм был впечатляющим. Даже до того, как мы открыли счёт, мы могли отличиться уже дважды или трижды. У нас было невероятное количество опасных моментов и очень чёткое построение при контроле мяча. У «Байера» было очень мало подходов к нашим воротам в первом тайме. При контратаках у нас оставалось немало игроков в защите, что давало нам хорошие шансы забить шестой, седьмой и даже восьмой гол. Это было очень, очень сильно.
В перерыве было ясно, как пойдёт игра дальше, когда ты ведёшь 5:0 ещё до перерыва. Тем не менее, у нас был хороший контроль мяча и несколько моментов. Но подходов к воротам было мало, мячом больше владел «Байер». Несмотря на это, игра получилась хорошей", — приводит слова Нагельсмана пресс-служба «Баварии».
- 18 октября 2021
-
10:34
-
10:20
-
10:19
-
10:00
-
09:58
-
09:55
-
09:45
-
09:43
-
09:38
-
09:30
-
09:30
-
09:25
-
09:19
-
08:37
-
08:30
-
07:54
-
07:00
-
06:20
-
05:57
-
05:13
-
04:51
-
04:16
-
03:28
-
03:02
-
02:03
-
01:32
-
01:19
-
00:44
-
00:41
-
00:20
-
00:04
-
00:03
- 17 октября 2021
-
23:52
-
23:48
-
23:46