Рангник: очень сложно убедить молодого футболиста перейти в российский клуб

Руководитель по спорту и развитию московского «Локомотива» Ральф Рангник рассказал об изменениях, произошедших в клубе с его приходом.

«Я начал вникать работу с 1 июля. Мы были в Австрии на сборах. Там познакомился с командой. Сейчас из четырёх недель в месяце две нахожусь в Москве. На первом этапе увидел, что в «Локо» нет отдела скаутинга. Я был в шоке. Мы сразу же это поменяли. Мы вместе с моей правой рукой Томасом Цорном решили, что создадим отдел скаутинга, куда вошёл и Александр Меркель. До той поры все полагались во время трансферов на советы и предложения знакомых. Но мы создали свой отдел.



Мы начали искать игроков, которые подходят по стилю. Нашли шестерых — Марадишвили, Тикнизяна и четырёх иностранцев. Все ребята молодые. Трансферы были согласованы с Александром Плутником. Надо покупать молодых игроков, чтобы они росли в цене и потом переезжали в топ-чемпионаты. Очень сложно убедить молодого перейти в российский клуб. Их нужно долго уговаривать при поддержке тренерского штаба. Клуб попросил меня сделать так, чтобы мы стали лучше. Трансферы летом не состоялись бы, если бы не провели с ними беседы. Это было очень сложно. Ради Бека-Бека я ездил в Париж. Он не собирался ехать в Москву. В «РБ Лейпциг» и «Ред Булл Зальцбург» убедить было бы проще, потому что лиги привлекательные.

Топ-таланты могут попасть в фокус топ-чемпионатов. Средний возраст команды до моего прихода был достаточно высоким. Летом от нас ушли несколько молодых игроков. Но пришли новые шесть. И наша цель — увеличить их трансферную стоимость к следующему трансферному окну. Похожая система была в «РБ Лейпциг». Главное, чтобы игроки развивались. Мы будем давать им шансы себя проявить.

С первого моего дня сотрудничества с «Локомотивом» — надо чтобы как можно больше россиян в системе клуба. Это касается и персонала и игроков. Они должны олицетворять собой клуб. Лоськов и Пашинин интегрированы в новый тренерский штаб. Из паровоза мы сейчас хотим сделать «Сапсан», — передаёт слова Рангника корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.