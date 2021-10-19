Гисдоль: рад, что Рангник стоит за моей спиной, но я самостоятельный тренер

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль рассказал о влиянии руководства клуба на его работу.
«Я самостоятельный тренер. Рад, что Ральф стоит за моей спиной, но я самостоятельный. У нас одинаковые взгляды на футбол. Конспекты тренировок я ему давать не буду, конечно же. Он бы их проводил так же, как и я. По трансферам, думаю, будем советоваться. Но по тому, кто будет играть, решение буду принимать я.
Нужно Цорна спросить о том, в чём его задача нахождения на скамейке. Но важно, чтобы менеджер постоянно был рядом, сотрудничал, рядом с командой был. Он мне много помогает, у него хороший контакт с игроками. Ничего необычного нет. Томас сказал мне: «Хочешь, чтобы я как в Германии сидел на скамейке?» Я ответил утвердительно. Почему нет?» — передаёт слова Гисдоля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 19 октября 2021
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