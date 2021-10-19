Бонуччи: «Ювентус» должен обрести дух, который был у него до прихода Роналду

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал уход нападающего Криштиану Роналду из туринского клуба в «Манчестер Юнайтед» в конце августа текущего года.
«Роналду сделал выбор, который мы все уважаем. В прошлом сезоне команда играла за Роналду, но теперь мы должны обрести тот дух, который был у «Ювентуса» до прихода Криштиану. Нужно вновь почувствовать вкус игры», — приводит слова Бонуччи Football Italia со ссылкой на Amazon Prime Italy.
Роналду выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 год. В составе туринского клуба нападающий — чемпион Италии (сезон-2018/2019, 2019/2020), обладатель Кубка (сезон-2020/2021) и Суперкубка (2018, 2020) страны. В конце августа текущего года Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 по 2009 год.
- 19 октября 2021
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