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Бонуччи: «Ювентус» должен обрести дух, который был у него до прихода Роналду

Бонуччи: «Ювентус» должен обрести дух, который был у него до прихода Роналду
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Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал уход нападающего Криштиану Роналду из туринского клуба в «Манчестер Юнайтед» в конце августа текущего года.

«Роналду сделал выбор, который мы все уважаем. В прошлом сезоне команда играла за Роналду, но теперь мы должны обрести тот дух, который был у «Ювентуса» до прихода Криштиану. Нужно вновь почувствовать вкус игры», — приводит слова Бонуччи Football Italia со ссылкой на Amazon Prime Italy.

Роналду выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 год. В составе туринского клуба нападающий — чемпион Италии (сезон-2018/2019, 2019/2020), обладатель Кубка (сезон-2020/2021) и Суперкубка (2018, 2020) страны. В конце августа текущего года Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 по 2009 год.

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