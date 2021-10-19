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Аллегри выделил двух футболистов «Зенита»

Аллегри выделил двух футболистов «Зенита»
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Зенитом» рассказал о целях итальянского клуба и отметил игроков российской команды.

«Мой ли это «Ювентус»? Этот вопрос вызывает у меня улыбку. Не бывает «Ювентуса» Аллегри или кого-то ещё. Некоторых игроков я знал до прихода, некоторых тренировал. Но во многом я вновь привыкал к команде. Сейчас мы сделали акцент на обороне, это правда. Но нам нужно улучшать и атаку. Дибала? Он хорошо работает, но пока не тренируется в общей группе. В воскресенье с «Интером» он уже сможет сыграть.

Конечно, мы хотим выйти в финал. Но прежде надо забрать очки в Санкт-Петербурге, выйти в плей-офф, а уже потом думать о следующем шаге. Сейчас рано говорить о целях. Давайте поговорим об этом позже. Что касается «Зенита», то команда особенно хороша в полузащите и атаке. Есть два нападающих – Артём, который здорово играет головой, а второй – более техничный. Чтобы добиться результата, мы должны хорошо играть», — передаёт слова Аллегри корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

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