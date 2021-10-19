«Справлялись раньше, справимся и сейчас». Руй Витория — о матче с «Лестер Сити»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы УЕФА с «Лестер Сити».



«В Лиге Европы играет много замечательных команд, мы должны иметь всех доступных игроков. Есть такие, которые находятся в процессе восстановления. Мы справлялись раньше, справимся и сейчас. «Лестер» — сложный соперник. Что касается дерби, мы уже перевернули эту страницу, готовимся к новой игре. «Динамо» заставило нас показать характер и играть хорошо. Хорошо, что удалось добыть ничью на последних минутах матча. Мы готовы к завтрашнему матчу», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Матч группового этапа Лиги Европы УЕФА «Спартак» — «Лестер Сити» состоится завтра, 20 октября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало встречи — в 17:30 мск.