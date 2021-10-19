«Справлялись раньше, справимся и сейчас». Руй Витория — о матче с «Лестер Сити»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы УЕФА с «Лестер Сити».
«В Лиге Европы играет много замечательных команд, мы должны иметь всех доступных игроков. Есть такие, которые находятся в процессе восстановления. Мы справлялись раньше, справимся и сейчас. «Лестер» — сложный соперник. Что касается дерби, мы уже перевернули эту страницу, готовимся к новой игре. «Динамо» заставило нас показать характер и играть хорошо. Хорошо, что удалось добыть ничью на последних минутах матча. Мы готовы к завтрашнему матчу», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Матч группового этапа Лиги Европы УЕФА «Спартак» — «Лестер Сити» состоится завтра, 20 октября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало встречи — в 17:30 мск.
- 19 октября 2021
-
16:54
-
16:51
-
16:45
-
16:43
-
16:42
-
16:29
-
16:24
-
16:19
-
16:14
-
16:00
-
15:56
-
15:44
-
15:37
-
15:33
-
15:24
-
15:21
-
15:10
-
15:02
-
14:59
-
14:51
-
14:43
-
14:40
-
14:40
-
14:28
-
14:22
-
14:21
-
14:15
-
14:10
-
14:08
-
14:04
-
13:46
-
13:39
-
13:36
-
13:29
-
13:24