Караваев: играть можно против любой команды. Думаю, пример «Шерифа» всех вдохновляет
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Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».
«Бывает, смотрю самые интересные матчи Серии А. «Ювентус» — топовый клуб, который выиграл много титулов в Италии. Все понимают, что это за команда. Но играть можно против любого соперника, это футбол. Нужно, чтобы каждый из нас показал свой максимум и лучшие качества. Пример «Шерифа», думаю, всех вдохновляет: их списывали со счетов, а молдаване отобрали 6 очков у «Шахтёра» и «Реала».
Кьеза? Классный футболист, смотрел матчи с его участием. Дриблинг, удар, скорость — у него есть всё. Растёт топовый игрок, в будущем он вполне может стать лучшим в мире», — цитирует Караваева Tuttosport.
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