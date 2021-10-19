Бонуччи: 10 лет назад я мог перейти в «Зенит», но прислушался к своей гордости

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал, почему не захотел присоединиться к «Зениту» 10 лет назад.

«Я мог перейти в «Зенит» 10 лет назад. Конте тогда говорил мне, что я — последний в иерархии защитников «Ювентуса» и мог бы найти другую команду. Мы вступили в переговоры с «Зенитом», но я прислушался к своей гордости и решил остаться», — цитирует Бонуччи Football Italia.

Ранее Бонуччи заявлял, что в 2011 году был близок к переходу в «Зенит», но супруга повлияла на его решение остаться в «Ювентусе». «В первый год в «Ювентусе» я играл очень мало и собирался переехать в Санкт-Петербург. Я был близок к этому, но на моё решение повлияла супруга», — говорил защитник.



В августе 2011 года в СМИ сообщалось, что переманить Бонуччи в «Зенит» хотел тогдашний главный тренер сине-бело-голубых Лучано Спаллетти, ныне возглавляющий «Наполи».