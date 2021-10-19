Спортивный директор «Фиорентины» Галли высмеял повреждение Александра Кокорина

Спортивный директор «Фиорентины» Джованни Галли прокомментировал травму нападающего «фиалок» Александра Кокорина.

«У нас не было времени оценить Кокорина, чтобы говорить о нём как о возможной альтернативе Влаховича. Он сразу же получил травму. Может быть, он подумал: «Неужели они действительно заставят меня сыграть? Влахович во всех матчах прикладывал максимум усилий, мне говорят, что на каждой тренировке он делает то же самое», — цитирует Галли Fiorentina News со ссылкой на Lady Radio.

Ранее стало извесно, что Александр Кокорин, который не сыграл с «Венецией», может пропустить ещё один матч Серии А. Кокорин из-за проблем с мышцами может не успеть восстановиться к матчу с «Кальяри», который состоится 24 октября.