Соломон — о 0:5 от «Реала»: мы должны посмотреть, что сделали не так

Вингер «Шахтёра» Манор Соломон прокомментировал поражение в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом» (0:5).
«Мы должны проанализировать эту игру и посмотреть, что мы сделали не так. Мадридцы сегодня были лучшей командой, они доминировали, хорошо контролировали мяч. Они заслужили эту победу. Это не то, чего мы ожидали и чего хотели, но мы просто должны двигаться дальше», — цитирует Соломона пресс-служба УЕФА.
В матче 3-го тура Лиги чемпионов мадридский «Реал» разгромил донецкий «Шахтёр». Встреча проходила на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве и завершилась со счётом 5:0.
На 37-й минуте защитник «Шахтёра» Сергей Кривцов срезал мяч в свои ворота после флангового навеса Лукаса Васкеса. В начале второго тайма Винисиус Жуниор в штрафной получил шикарный пас от Луки Модрича из глубины и с близкого расстояния ногой переправил мяч в сетку. Спустя пять минут бразилец оформил дубль. Винисиус половину команды обыграл в чужой штрафной и с угла вратарской вколотил мяч в сетку. На 65-й минуте Родриго вколотил мяч в сетку метров с девяти после паса от лицевой Винисиуса. В добавленное время разгром украинской команды довершил Карим Бензема.
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