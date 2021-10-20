Симеоне прокомментировал поражение «Атлетико» в матче с «Ливерпулем»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (2:3).
«Они начали очень мощно и выжали из двух моментов два гола. Но после этого мы стали выигрывать единоборства, лучше располагаться на поле и доставили им проблемы. Мы заставили защищаться их так, как они редко делают в своих матчах.
Это был трудный матч против отличной команды. Они обычно забивают много голов в своих играх. Мы начали не так, как хотели, но после того, как они забили свой второй гол, дела у нас пошли лучше, у нас было достаточно возможностей, чтобы выйти вперед. У нас был лучший шанс во втором тайме, но их кипер сделал отличный сейв», — приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.
«Ливерпуль» выиграл все три матча в Лиге чемпионов и единолично возглавляет турнирную таблицу своей группы, набрав 9 очков. «Атлетико», в свою очередь, занимает второе место, набрав 4 очка.
Ответная встреча между «Ливерпулем» и «Атлетико» состоится 3 ноября.
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