Симеоне прокомментировал поражение «Атлетико» в матче с «Ливерпулем»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (2:3).

«Они начали очень мощно и выжали из двух моментов два гола. Но после этого мы стали выигрывать единоборства, лучше располагаться на поле и доставили им проблемы. Мы заставили защищаться их так, как они редко делают в своих матчах.

Это был трудный матч против отличной команды. Они обычно забивают много голов в своих играх. Мы начали не так, как хотели, но после того, как они забили свой второй гол, дела у нас пошли лучше, у нас было достаточно возможностей, чтобы выйти вперед. У нас был лучший шанс во втором тайме, но их кипер сделал отличный сейв», — приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.

«Ливерпуль» выиграл все три матча в Лиге чемпионов и единолично возглавляет турнирную таблицу своей группы, набрав 9 очков. «Атлетико», в свою очередь, занимает второе место, набрав 4 очка.

Ответная встреча между «Ливерпулем» и «Атлетико» состоится 3 ноября.