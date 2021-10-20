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Защитник «Галатасарая»: не очень интересно, кто лидер «Локомотива». Мы приехали за победой

Защитник «Галатасарая»: не очень интересно, кто лидер «Локомотива». Мы приехали за победой
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Защитник «Галатасарая» Альпаслан Озтюрк поделился ожиданиями от матча 3-го тура Лиги Европы с «Локомотивом».

«Честно говоря, не очень интересно, кто в «Локомотиве» является лидером. Мы будем отталкиваться от себя, мы сами приехали сюда лидерами, приехали за победой. Мы понимаем, что у них хорошая команда с опытом в Европе, надеюсь, зрителям понравится матч», — сказал Озтюрк на пресс-конференции.

Матч группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 «Локомотив» — «Галатасарай» состоится 21 октября на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало встречи — в 22:00 мск. Соперниками команд по группе Е Лиги Европы являются римский «Лацио» и «Марсель».

Встречу обслужит бригада арбитров из Австрии во главе с Херальдом Лехнером. Помогать ему будут ассистенты Андреас Хайндрайх и Максимилиан Кольбич. Четвёртый рефери — Маркус Хаметер. За VAR будет отвечать немецкий судья Бастиан Данкерт, которому поможет англичанин Пол Тирни.

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