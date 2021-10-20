Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Бенфика» — «Бавария». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Соболев — лучший игрок «Спартака» в матче с «Лестером» по версии WhoScored, Жиго — худший

Соболев — лучший игрок «Спартака» в матче с «Лестером» по версии WhoScored, Жиго — худший
Комментарии

Портал WhoScored опубликовал оценки игроков московского «Спартака» и английского «Лестера» за матч 3-го тура группового этапа в рамках Лиги Европы. Противостояние завершилось со счётом 4:3 в пользу «лис».

Худшим из полевых игроков, вышедших в стартовом составе, стал защитник Самуэль Жиго. Он получил оценку 5,8. Худшим в составе «Лестера» был голкипер Каспер Шмейхель. Он удостоился балла 5,6. У Николая Рассказова и Александра Максименко — 5,9.

Лучшим в составе гостей был признан Патсон Дака. Он оформил покер, принесший победу гостям, за что получил наивысший балл — 10. Лучшим на поле у москвичей был Александр Соболев, оформивший дубль. Его оценка — 8,2.

Встречу обслуживала греческая бригада арбитров во главе с Анастасиосом Сидиропулосом. Ассистенты — Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. В роли резервного рефери выступал Аристотелис Диамантопулос.

Новость по теме
Руй Витория: это была хорошая игра. В конце концов это не проигрыш 0:10
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021