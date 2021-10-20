Соболев — лучший игрок «Спартака» в матче с «Лестером» по версии WhoScored, Жиго — худший

Портал WhoScored опубликовал оценки игроков московского «Спартака» и английского «Лестера» за матч 3-го тура группового этапа в рамках Лиги Европы. Противостояние завершилось со счётом 4:3 в пользу «лис».
Худшим из полевых игроков, вышедших в стартовом составе, стал защитник Самуэль Жиго. Он получил оценку 5,8. Худшим в составе «Лестера» был голкипер Каспер Шмейхель. Он удостоился балла 5,6. У Николая Рассказова и Александра Максименко — 5,9.
Лучшим в составе гостей был признан Патсон Дака. Он оформил покер, принесший победу гостям, за что получил наивысший балл — 10. Лучшим на поле у москвичей был Александр Соболев, оформивший дубль. Его оценка — 8,2.
Встречу обслуживала греческая бригада арбитров во главе с Анастасиосом Сидиропулосом. Ассистенты — Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. В роли резервного рефери выступал Аристотелис Диамантопулос.
- 20 октября 2021
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