Маклаков: Жиго и Рассказов сыграли отвратительно, два гола из раздевалки — ошибка Витории

Актёр Алексей Маклаков прокомментировал поражение «Спартака» в матче 3-го тура Лиги Европы с «Лестер Сити» (3:4).
«Это плохой матч «Спартака». Жиго и Рассказов сыграли отвратительно, привезли совершенно не нужные нам голы. На их совести три из четырёх пропущенных мячей. С другой стороны, если мы забиваем «Лестеру» три, это означает, что атака у нас ещё ничего. Но что происходит в защите? Джикия не может успевать за всеми. Два гола из раздевалки — личная ошибка Витории. Он недонастроил игроков на первые минуты второго тайма.
«Спартак» ещё сохраняет шансы выйти из группы. Но чтобы выиграть у «Лестера» в Англии, нужно очень много сил отдать. Хватит ли? Максименко неудачно отстоял. Он очень рискованно играет — постоянно отбивает мяч перед собой. Всё идёт от неуверенности, нужно серьёзно работать над психологией», — сказал Маклаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
- 20 октября 2021
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