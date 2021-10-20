Гаттузо: «Зениту» с «Ювентусом» стоит играть в свой футбол. Это техничная команда
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Бывший главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо поделился мнением о шансах «Зенита» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».
«Считаю, что это абсолютно другой «Ювентус». В начале сезона мы видели у команды определённые сложности. Это качественная команда, но они ещё должны пройти некий путь для улучшения.
Считаю, что «Зениту» стоит играть в свой футбол. Это техничная команда. «Ювентус» на данный момент не находится на своём топовом уровне, и у «Зенита» есть все шансы показать хорошую игру и добиться хорошего результата. Туринцы умеют терпеть в тяжёлые минуты, но я считаю, что зенитовцы могут воспользоваться этими моментами. Думаю, «Зенит» не проиграет», — сказал Гаттузо в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
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