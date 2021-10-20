«Челси» разгромил «Мальмё» в матче Лиги чемпионов

Сегодня, 20 октября, состоялся матч группового этапа Лиги чемпионов между английским «Челси» и шведским «Мальмё». Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Противостояние завершилось со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.



Счёт в матче открыл на 9-й минуте Андреас Кристенсен после результативного паса Тьяго Силвы. Затем итальянец Жоржиньо реализовал 11-метровый удар. Через 3 минуты после свистка на 2-й тайм Кай Хаверц после ассиста Каллума Хадсона-Одои забил 3-й гол хозяев поля. После этого Жоржиньо реализовал 2-й пенальти в этом матче.



Встречу обслуживала французская бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье Ему помогали ассистенты Сириль Муньйе и Мехди Рахмуни. Резервный рефери — Томас Леонар.