«Челси» разгромил «Мальмё» в матче Лиги чемпионов

Сегодня, 20 октября, состоялся матч группового этапа Лиги чемпионов между английским «Челси» и шведским «Мальмё». Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Противостояние завершилось со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.
Счёт в матче открыл на 9-й минуте Андреас Кристенсен после результативного паса Тьяго Силвы. Затем итальянец Жоржиньо реализовал 11-метровый удар. Через 3 минуты после свистка на 2-й тайм Кай Хаверц после ассиста Каллума Хадсона-Одои забил 3-й гол хозяев поля. После этого Жоржиньо реализовал 2-й пенальти в этом матче.
Встречу обслуживала французская бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье Ему помогали ассистенты Сириль Муньйе и Мехди Рахмуни. Резервный рефери — Томас Леонар.
- 21 октября 2021
-
00:54
-
00:53
-
00:45
-
00:45
-
00:36
-
00:35
-
00:32
-
00:29
-
00:27
-
00:27
-
00:25
-
00:21
-
00:16
-
00:14
- 20 октября 2021
-
23:55
-
23:55
-
23:53
-
23:53
-
23:52
-
23:52
-
23:43
-
23:18
-
23:10
-
23:03
-
22:55
-
22:52
-
22:38
-
22:25
-
22:23
-
22:20
-
22:10
-
22:00
-
21:56
-
21:50
-
21:47