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«Челси» разгромил «Мальмё» в матче Лиги чемпионов

«Челси» разгромил «Мальмё» в матче Лиги чемпионов
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Сегодня, 20 октября, состоялся матч группового этапа Лиги чемпионов между английским «Челси» и шведским «Мальмё». Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Противостояние завершилось со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.

Счёт в матче открыл на 9-й минуте Андреас Кристенсен после результативного паса Тьяго Силвы. Затем итальянец Жоржиньо реализовал 11-метровый удар. Через 3 минуты после свистка на 2-й тайм Кай Хаверц после ассиста Каллума Хадсона-Одои забил 3-й гол хозяев поля. После этого Жоржиньо реализовал 2-й пенальти в этом матче.

Встречу обслуживала французская бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье Ему помогали ассистенты Сириль Муньйе и Мехди Рахмуни. Резервный рефери — Томас Леонар.

Лига чемпионов. Группа H. 3-й тур
20 октября 2021, среда. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
4 : 0
Мальмё
Мальмё, Швеция
1:0 Кристенсен – 9'   2:0 Жоржиньо – 21' (пен)   3:0 Хаверц – 48'   4:0 Жоржиньо – 57' (пен)
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