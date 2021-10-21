Переговоры «Челси» и Аспиликуэты по продлению контракта находятся на финальном этапе

Лондонский «Челси» находится на финальном этапе переговоров по продлению контракта со своим футболистом Сесаром Аспиликуэтой. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, соглашение будет продлено до 2023 года с возможностью дальнейшей пролонгации ещё на один год.

Также сообщается, что «Челси» планирует в ближайшее время закрыть сделку по продлению контракта с Андреасом Кристенсеном до 2026 года.

Аспиликуэта перешёл в «Челси» в 2012 году. Ранее он выступал за «Марсель» и «Осасуну». В составе «аристократов» футболист дважды становился чемпионом Англии, побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Лигу Европы, а также становился победителем Суперкубка УЕФА, Кубка английской лиги и Кубка Англии.

Нынешний контракт Аспиликуэты рассчитан до конца июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 13 млн.