Джорджо Кьеллини: для «Ювентуса» было бы лучше, если бы Криштиану Роналду ушёл раньше

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини прокомментировал переход португальского форварда Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

«Мы дошли до момента, когда Криштиану требовались новые цели и новая команда, которая играла бы на него. Когда он находит такую команду, то становится решающим фактором. Он уже доказывает это в «МЮ» и доказывал, играя за нас.

В «Ювентусе» началась программа омоложения состава. Если бы Роналду остался, то стал бы дополнительной ценностью. Это нормально, что он думал о настоящем, а не о будущем. Роналду покинул клуб 28 августа, но для «Ювентуса» было бы лучше, если бы он ушёл раньше. Да, мы заплатили за его переход, потеряв несколько очков. Если бы он ушёл раньше, у нас было бы время лучше подготовиться», — цитирует Кьеллини Goal со ссылкой на DAZN.

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