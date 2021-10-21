«Рома» потерпела первое поражение в ЛК, проиграв норвежскому «Будё-Глимту» со счётом 1:6

В матче 3-го тура группового этапа Лиги конференций норвежский «Будё-Глимт» разгромил «Рому». Встреча проходила на стадионе «Аспмюра» в Будё (Норвегия) и завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев.

Уже на 8-й минуте первый гол забил нападающий норвежской команды Эрик Ботхейм, ему ассистировал Сондре Брунстад. На 20-й минуте «Будё-Глимт» увеличил разрыв в счёте благодаря голу Патрика Берга. Результативную передачу на свой счёт записал Эрик Ботхейм. Через 8 минут «Рома» сумела отыграть один мяч. Гол забил правый нападающий Карлес Сайоль с передачи полузащитника Амаду Диавара.

Во втором тайме на 52-й минуте форвард хозяев Эрик Ботхейм сделал дубль. Ему ассистировал Альфонс Сампстед. Разгромным счёт сделал форвард норвежцев Ола Сольбаккен на 71-й минуте. Результативную передачу выполнил Эрик Ботхейм. Пятый мяч в ворота римского клуба забил Амаль Пеллегрино на 78-й минуте встречи, ему ассистировал Эрик Ботхейм, записавший на свой счёт 3-ю голевую передачу. Шестой мяч в ворота голкипера «Ромы» Руя Патрисиу забил Ола Сольбаккен с передачи Амаля Пеллегрино на 80-й минуте.

Отметим, что в составе «Будё-Глимта» выступает российский вратарь Никита Хайкин. В групповом этапе Лиги конференций он провёл все игры в стартовом в составе, включая матч с «Ромой».

«Будё-Глимт» набрал семь очков в трёх матчах и занимает первое место в таблице группы C. «Рома» (6) располагается на втором месте.