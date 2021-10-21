Перед матчем «Локомотива» и «Галатасарая» показали состав «Баварии»

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА московский «Локомотив» встретится со стамбульским «Галатасараем». Игра состоится сегодня, 21 октября, на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве (Россия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.



Вместо состава турецкого клуба на табло «РЖД Арены» появился состав немецкой «Баварии», которая в прошлом году играла с железнодорожниками на московском стадионе.

Обслуживать встречу будет бригада арбитров из Австрии во главе с Харальдом Лехнером. Ассистировать главному судье будут Андреас Хайденрайх и Максимилиян Кольбич. Резервный рефери — Маркус Хаметер.



«Локомотив» после двух стартовых матчей ЛЕ занимает четвёртое место в турнирной таблице своей группы. В активе московского клуба 1 очко. Лидирует в таблице квартета Е «Галатасарай», набравший 4 очка. На втором месте находится «Лацио» (3), на третьем – «Марсель» (2).