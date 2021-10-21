Мальчик, которому Юрий Сёмин отдал серебряную медаль РПЛ, прокомментировал случившееся

Игорь Климов, которому Юрий Сёмин отдал серебряную медаль чемпионата России за сезон-2019/2020, прокомментировал поступок бывшего наставника железнодорожников.

«Я побежал к нему, стал вместе со всеми кричать: «Только Сёмин Юрий Палыч!» И он решил подарить мне медаль», — сказал Игорь Климов корреспонденту «Чемпионата».

Обслуживает встречу бригада арбитров из Австрии во главе с Харальдом Лехнером. Ассистируют главному судье Андреас Хайденрайх и Максимилиян Кольбич. Резервный рефери — Маркус Хаметер.



«Локомотив» после двух стартовых матчей ЛЕ занимает четвёртое место в турнирной таблице своей группы. В активе московского клуба 1 очко. Лидирует в таблице квартета Е «Галатасарай», набравший 4 очка. На втором месте находится «Лацио» (3), на третьем – «Марсель» (2).