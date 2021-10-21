Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мальчик, которому Юрий Сёмин отдал серебряную медаль РПЛ, прокомментировал случившееся

Мальчик, которому Юрий Сёмин отдал серебряную медаль РПЛ, прокомментировал случившееся
Комментарии

Игорь Климов, которому Юрий Сёмин отдал серебряную медаль чемпионата России за сезон-2019/2020, прокомментировал поступок бывшего наставника железнодорожников.

«Я побежал к нему, стал вместе со всеми кричать: «Только Сёмин Юрий Палыч!» И он решил подарить мне медаль», — сказал Игорь Климов корреспонденту «Чемпионата».

Обслуживает встречу бригада арбитров из Австрии во главе с Харальдом Лехнером. Ассистируют главному судье Андреас Хайденрайх и Максимилиян Кольбич. Резервный рефери — Маркус Хаметер.

«Локомотив» после двух стартовых матчей ЛЕ занимает четвёртое место в турнирной таблице своей группы. В активе московского клуба 1 очко. Лидирует в таблице квартета Е «Галатасарай», набравший 4 очка. На втором месте находится «Лацио» (3), на третьем – «Марсель» (2).

Новость по теме
Перед матчем «Локомотива» и «Галатасарая» показали состав «Баварии»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021