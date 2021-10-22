Червиченко: не нравится, когда разбрасываются медалями. Сёмин не один за неё бился
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Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поступок бывшего наставника «железнодорожников» Юрия Сёмина перед матчем Лиги Европы УЕФА с турецким «Галатасараем», который завершился со счётом 1:0 в пользу турецкой команды.
«Мне не очень нравится, когда разбрасываются медалями. Сёмин бился за эту серебряную медаль не один, а все ребята, целая команда. То, что Юрию Павловичу всё-таки дали эту медаль — это дань уважения. Мне не нравится, когда кто-то, например, проигрывает в финале и сразу снимает медаль. Вы проиграли, но вы же дошли до этого финала. На это все смотрят, надо относиться уважительно», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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