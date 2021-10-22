Червиченко: сегодняшняя игра — позорище. Дальше в «Локомотиве» всё будет только трагичнее

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение «Локомотива» от «Галатасарая» в Лиге Европы (0:1).
«Немецкая бригада доведёт «Локомотив» до катастрофы. Сегодняшняя игра — это позорище. Ладно бы, это были турки, которые блистали 10 лет назад. Понимаю, «Спартак» проигрывает «Лестеру», который не так давно был чемпионом и в целом хорош, или «Зенит», который проигрывает топовым командам. А эти… В «Локомотиве» всё будет только хуже и трагичнее.
Думал, что железнодорожники проедутся на багаже Николича, что-то выиграют или хотя бы зацепятся за очки. Видимо, немцы — это разрушители такого масштаба, что они сразу всё рушат до основания, как революционеры в 1917», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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