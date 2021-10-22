Абрамович лично хочет вернуть Азара в «Челси»

Лондонский «Челси» ведёт активные переговоры с мадридским «Реалом» сразу по нескольким футболистам. Один из них – нападающий Эден Азар, информирует El Nacional.

Согласно сведениям источника, президент «Челси» Роман Абрамович рассматривает разные варианты усиления состава, чтобы его клуб сумел сохранить лидерские позиции в Европе. Одним из приоритетных вариантов для российского функционера является возвращение Эдена Азара, которое может пойти на пользу «аристократам» не только с игровой, но и с имиджевой точки зрения.

«Челси» готов заплатить за Азара € 50 млн. «Реал» не рассчитывает на Азара в долгосрочной перспективе, поэтому готов рассмотреть по нему любое предложение. Однако Флорентино Перес всё же хочет выручить за бельгийца не менее € 60 млн.

Напомним, Азар перешёл в «Реал» летом 2019 года за € 115 млн. До этого он семь лет защищал цвета «Челси», а в начале карьеры играл за «Лилль». Контрактное соглашение Азара с «Реалом» рассчитано до 2024 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Азар принял участие в 7 матчах, в которых забил 1 гол. Также на его счету 1 матч в Лиге чемпионов, где он не отметился результативными действиями.