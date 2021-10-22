Мама мальчика, которому Сёмин отдал медаль: она не продаётся. Это история и огромная честь

Марина Климова, мама мальчика Игоря, который поймал медаль бывшего главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина, рассказала о её будущем. Она отвечала на вопросы вместе с сыном.
«Места, где будет висеть медаль, пока нет, но уже ищется бронированное стекло. Что касается выкупа, то медаль не продаётся. Это история. А получить её из рук самого Палыча — ещё и огромная честь. Поэтому вопросы про перепродажу сразу уходят в бан, к счастью, их немного. Ребята, которые тоже хотели поймать, думаю хотели помочь, чтобы медаль не улетела вниз за шарфом. Болельщики «Локомотива» хорошие и дружные ребята», — сказала Марина Климова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Напомним, бывшему главному тренеру «Локомотива» Юрию Сёмину вручили серебряную медаль чемпионата России сезона-2019/2020. Он отдал награду мальчику в футболке «No Semin No Party», который находился на Южной трибуне «РЖД Арены». Сёмин подошёл к трибуне, болельщики скандировали: «Только Сёмин Юрий Палыч!» Мальчик попросил у тренера медаль, и Сёмин кинул награду ему на трибуну.
- 22 октября 2021
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