Мама мальчика, которому Сёмин отдал медаль: она не продаётся. Это история и огромная честь

Марина Климова, мама мальчика Игоря, который поймал медаль бывшего главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина, рассказала о её будущем. Она отвечала на вопросы вместе с сыном.

«Места, где будет висеть медаль, пока нет, но уже ищется бронированное стекло. Что касается выкупа, то медаль не продаётся. Это история. А получить её из рук самого Палыча — ещё и огромная честь. Поэтому вопросы про перепродажу сразу уходят в бан, к счастью, их немного. Ребята, которые тоже хотели поймать, думаю хотели помочь, чтобы медаль не улетела вниз за шарфом. Болельщики «Локомотива» хорошие и дружные ребята», — сказала Марина Климова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Напомним, бывшему главному тренеру «Локомотива» Юрию Сёмину вручили серебряную медаль чемпионата России сезона-2019/2020. Он отдал награду мальчику в футболке «No Semin No Party», который находился на Южной трибуне «РЖД Арены». Сёмин подошёл к трибуне, болельщики скандировали: «Только Сёмин Юрий Палыч!» Мальчик попросил у тренера медаль, и Сёмин кинул награду ему на трибуну.