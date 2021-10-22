Семак высказался о принципиальности предстоящего матча «Зенита» со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче 12-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Влияет ли на состояние «Зенита» трёхматчевая серия из поражений? Думаю, нет: самая важная игра — следующая, а любая серия рано или поздно заканчивается. Серии, очки, победы — это статистика для журналистов, а нам нужно работать, готовиться к матчу и делать максимум возможного для того чтобы играть лучше и добиваться положительного результата.



Я думаю, сколько болельщиков, столько и мнений, но для нас «Спартак» — один из самых серьезных оппонентов. Такое же отношение к этой команде и у наших болельщиков, и у меня лично. Моя футбольная жизнь прошла, по большей части, в составе ЦСКА и «Зенита», и для обеих этих команд «Спартак» является принципиальным соперником. Матчи с ними всегда достаточно напряженные, и мы ждем очень интересной игры, ждем ее с нетерпением. Мы рассчитываем на поддержку наших болельщиков — спасибо им большое за то, что всегда так прекрасно болеют за нас», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» – «Спартак» состоится 24 октября. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры – в 19:00 мск.