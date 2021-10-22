Газзаев назвал фаворита матча «Зенит» — «Спартак»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев оценил расстановку сил в центральном матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак».
«Считаю, что обе команды находятся в хорошем состоянии и показывают качественную игру, ответственность, страсть в борьбе. Да, «Зенит» проиграл три последних матча, но к качеству футбола вопросов гораздо меньше, чем к результату. У «Спартака» отмечу характер, проявленный в играх с «Наполи», «Динамо» и, с оговорками, «Лестером». «Наполи» — лидер итальянского чемпионата, одного из сильнейших в Европе. Но победа над итальянским клубом явно вдохновила «Спартак», который выиграл два следующих матча и проявил невероятную волю, сумев спасти вроде бы безнадежно проигранный матч с «Динамо».
Фаворитом игры назову «Зенит». Преимущество петербургского клуба — в домашних стенах. Важную роль сыграют кадровые потери — мы пока не до конца понимаем, кто готов к игре, а кто нет. Допустим, все видели, что был заменен из-за травмы Малком, ключевой футболист в атаке «Зенита». Непонятна степень готовности Промеса, который против «Лестера» вышел на замену. И, конечно, большая проблема для «Спартака» — дисквалификация Жиго», — приводит слова Газзаева Sport24.
Матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» – «Спартак» состоится 24 октября. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры – в 19:00 мск.
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