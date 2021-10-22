Роналдиньо признался, что не ожидал перехода Лионеля Месси в «Пари-Сен-Жермен»

Бывший игрок каталонской «Барселоны» Роналдиньо признался, что не ожидал перехода Лионеля Месси в французский «Пари-Сен-Жермен».

«Было приятно с ним встретиться. Здорово снова увидеть Неймара и Месси вместе. В Бразилии все знают, на что способен Неймар. В «Барселоне» я видел на тренировках, чего стоит Месси. Но я никогда бы не подумал, что он однажды перейдет в «ПСЖ». Я не жалею о своем прошлом. Не думаю, что я был бы больше доволен своей карьерой, если бы не ходил на вечеринки. Я счастлив тем, как все сложилось. Я считаю себя удачливым человеком, мне очень повезло», — приводит слова Роналдиньо ESPN Deportes со ссылкой на Le Parisien.

Напомним, 10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это было связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.