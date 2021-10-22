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«Динамо» — «Химки». Платная прямая трансляция
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19:00 Мск
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«Динамо» и «Химки» огласили стартовые составы на матч РПЛ

«Динамо» и «Химки» огласили стартовые составы на матч РПЛ
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Сегодня, 22 октября, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» состоится матч 12-го тура Премьер-лиги «Динамо» — «Химки». Стартовый свисток прозвучит в 19:00. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча.

Команды объявили стартовые составы на противостояние:

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Ордец, Бальбуэна, Варела, Моро, Фомин, Захарян, Грулёв, Тюкавин, Н'Жье.

«Химки»: Лантратов, Идову, Набиуллин, Данилкин, Карпов, Филин, Дагерстоль, Мирзов, Трошечкин, Камышев, Долгов.

Встречу обслужит судейская бригада во главе с Иваном Сиденковым. Ему будут помогать Дмитрий Жвакин и Александр Кудрявцев. В качестве резервного рефери выступит Павел Кукуян, за VAR будет ответственен Алексей Амелин.

Подопечные Сандро Шварца занимают 3-е место в национальном первенстве. Коллектив Игоря Черевченко располагается на 13-м месте в чемпионате.

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