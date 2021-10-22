«Пари-Сен-Жермен» предлагал Ансу Фати зарплату € 15 млн в год

Прошедшим летом французский «Пари-Сен-Жермен» планировал подписать полузащитника каталонской «Барселоны» Ансу Фати на правах свободного агента и предлагал ему контракт с зарплатой € 15 млн в год. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Боссы парижан были готовы предложить 18-летнему футболисту зарплату € 15 млн в год после уплаты налогов, а также подписной бонус в размере € 30 млн. «ПСЖ» хотел подписать Фати в качестве замены форварду Килиану Мбаппе, который хочет покинуть клуб летом 2022 года.
Фати стал самым молодым игроком «Барселоны» в Лиге чемпионов, появившись на поле в матче с дортмундской «Боруссией». Тогда ему было 16 лет и 321 день. Он забил свой первый гол в Лиге чемпионов против миланского «Интера» в возрасте 17 лет и 40 дней, побив рекорд турнира.
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