«Пари-Сен-Жермен» предлагал Ансу Фати зарплату € 15 млн в год

Прошедшим летом французский «Пари-Сен-Жермен» планировал подписать полузащитника каталонской «Барселоны» Ансу Фати на правах свободного агента и предлагал ему контракт с зарплатой € 15 млн в год. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Боссы парижан были готовы предложить 18-летнему футболисту зарплату € 15 млн в год после уплаты налогов, а также подписной бонус в размере € 30 млн. «ПСЖ» хотел подписать Фати в качестве замены форварду Килиану Мбаппе, который хочет покинуть клуб летом 2022 года.

Фати стал самым молодым игроком «Барселоны» в Лиге чемпионов, появившись на поле в матче с дортмундской «Боруссией». Тогда ему было 16 лет и 321 день. Он забил свой первый гол в Лиге чемпионов против миланского «Интера» в возрасте 17 лет и 40 дней, побив рекорд турнира.